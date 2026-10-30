​У Німеччині автобус із дітьми врізався в стіну багатоквартирного будинку

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У німецькому місті Бад-Ольдеслоє, що у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, пасажирський автобус із дітьми потрапив у ДТП і врізався в стіну багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє Spiegel.

Унаслідок аварії постраждали кілька пасажирів, зокрема діти, а водійку затиснуло в салоні. Вона дістала тяжкі травми.

Аварія сталася близько 7:20 ранку. За попередніми даними, автобус спочатку об'їхав автомобіль, який зупинився перед пішохідним переходом, і зачепив його. Після цього транспортний засіб виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувся з іншим авто, перетнув кільцеву розв'язку та врізався в стіну житлового будинку.

В автобусі перебували понад 30 пасажирів, серед них близько 20 дітей. Точну кількість постраждалих і тяжкість їхніх травм поки не встановили.

Причини аварії також з'ясовують. На місці працюють екстрені служби. Територію навколо будинку оточили, а для оцінки пошкоджень будівлі залучили експерта.