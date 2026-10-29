Екссудді Тандиру, який збив нацгвардійця на блокпосту, призначили 9 років позбавлення волі

Колишньому судді, який у 2023 році збив насмерть нацгвардійця на блокпосту, призначили 9 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Імені судді не вказують, але, як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про екссуддю Олексія Тандира, який у 2023 році збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту на в‘їзді до столиці.

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«Прокурори Київської міської прокуратури довели вину колишнього судді, який у стані алкогольного сп’яніння збив на блокпосту 22-річного військовослужбовця Нацгвардії. Суд призначив йому 9 років позбавлення волі», - повідомили у прокуратурі.

У травні 2023 року суддя за кермом Lexus здійснив наїзд на військового, який чергував на блокпосту в Києві. Нацгвардієць загинув на місці.

Експертиза встановила, що водій почав гальмувати лише перед зіткненням. Після ДТП він відмовлявся від перевірки на стан сп’яніння, а під час примусового відбору біологічних зразків намагався підмінити їх водою та слиною.

У ОГП кажуть, що розгляд справи супроводжувався численними спробами затягування процесу. За клопотаннями захисту не відбулося понад 50 судових засідань, було заявлено понад 30 відводів судді та прокурору.

Обвинувачений також намагався вийти з-під варти шляхом мобілізації, однак суд не підтримав це клопотання.

Суд визнав його винним за ч. 3 ст. 286-1 КК України.

Наразі він перебуває під вартою.