ВР закликала міжнародну спільноту не визнавати результати виборів до Держдуми РФ

Верховна Рада звернулась до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей та урядів держав світу.

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Сьогодні, 29 жовтня, народні депутати ухвалили звернення, у якому закликали міжнародну спільноту не визнавати результати виборів до Держдуми РФ 9-го скликання.

Як стало відомо із трансляції Верховної Ради, йдеться про постанову № 16091.

За проголосували 250 народних депутатів.

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Верховна Рада звернулась до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей та урядів держав світу із закликом не визнавати легітимність виборів до Держдуми Росії та їхніх результатів.

Як йдеться у пояснювальній записці документу, проведення державою-агресором виборів на тимчасово окупованих територіях України є посяганням на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави та спробою нав’язати окупованому населенню політичні й державні інститути держави-окупанта.

«Жодне голосування в умовах окупації, військової присутності, примусу, переслідувань та нав’язаного громадянства не може породжувати легітимного волевиявлення чи створювати для російської федерації будь-яких прав щодо територій України», – зазначено там.

ДАвтори документу додають, що у міжнародному правопорядку демократичні вибори є одним із фундаментальних механізмів легітимного формування державної влади, а дотримання загальновизнаних демократичних принципів і виборчих стандартів є необхідною умовою міжнародної довіри та легітимності представницьких органів.

Держави, які визнають і поділяють ці принципи, мають виходити з того, що вибори не можуть використовуватися як формальна процедура для легітимації авторитарної влади, агресії, окупації чи незаконної анексії територій іншої держави.

Визнання таких «виборів» створює прецедент руйнування спільних правил міжнародного співіснування та фактично заохочує держави до використання «виборчих процедур» як інструменту прикриття незаконних дій. Тому невизнання таких «виборів» є необхідним для збереження міжнародного демократичного порядку.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала вибори до Державної думи Росії, що відбулися 18–20 вересня , фіктивими і нелегітимними з огляду на придушення політичної опозиції, недопуск антивоєнних кандидатів, масові ув’язнення інакодумців та відсутність незалежних міжнародних спостерігачів.

, фіктивими і нелегітимними з огляду на придушення політичної опозиції, недопуск антивоєнних кандидатів, масові ув’язнення інакодумців та відсутність незалежних міжнародних спостерігачів. А Євросоюз готує санкції проти осіб, які організовували російські "вибори" або балотувалися на тимчасово окупованих територіях України.

Сьогодні, 29 жовтня, народні депутати ухвалили звернення, у якому закликали міжнародну спільноту не визнавати результати виборів до Держдуми РФ 9-го скликання.

Як стало відомо із трансляції Верховної Ради, йдеться про постанову № 16091.

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За проголосували 250 народних депутатів.

Верховна Рада звернулась до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей та урядів держав світу із закликом не визнавати легітимність виборів до Держдуми Росії та їхніх результатів.

Як йдеться у пояснювальній записці документу, проведення державою-агресором виборів на тимчасово окупованих територіях України є посяганням на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави та спробою нав’язати окупованому населенню політичні й державні інститути держави-окупанта.

«Жодне голосування в умовах окупації, військової присутності, примусу, переслідувань та нав’язаного громадянства не може породжувати легітимного волевиявлення чи створювати для російської федерації будь-яких прав щодо територій України», – зазначено там.

ДАвтори документу додають, що у міжнародному правопорядку демократичні вибори є одним із фундаментальних механізмів легітимного формування державної влади, а дотримання загальновизнаних демократичних принципів і виборчих стандартів є необхідною умовою міжнародної довіри та легітимності представницьких органів.

Держави, які визнають і поділяють ці принципи, мають виходити з того, що вибори не можуть використовуватися як формальна процедура для легітимації авторитарної влади, агресії, окупації чи незаконної анексії територій іншої держави.

Визнання таких «виборів» створює прецедент руйнування спільних правил міжнародного співіснування та фактично заохочує держави до використання «виборчих процедур» як інструменту прикриття незаконних дій. Тому невизнання таких «виборів» є необхідним для збереження міжнародного демократичного порядку.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала вибори до Державної думи Росії, що відбулися 18–20 вересня, фіктивими і нелегітимними з огляду на придушення політичної опозиції, недопуск антивоєнних кандидатів, масові ув’язнення інакодумців та відсутність незалежних міжнародних спостерігачів.