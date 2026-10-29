Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаПраво

ВР закликала міжнародну спільноту не визнавати результати виборів до Держдуми РФ

Верховна Рада звернулась до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей та урядів держав світу.

ВР закликала міжнародну спільноту не визнавати результати виборів до Держдуми РФ
засідання Верховної Ради, ілюстративне фото
Фото: скріншот

Сьогодні, 29 жовтня, народні депутати ухвалили звернення, у якому закликали міжнародну спільноту не визнавати результати виборів до Держдуми РФ 9-го скликання. 

Як стало відомо із трансляції Верховної Ради, йдеться про постанову № 16091. 

За проголосували 250 народних депутатів.

Реклама

Верховна Рада звернулась до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей та урядів держав світу із закликом не визнавати легітимність виборів до Держдуми Росії та їхніх результатів.

Як йдеться у пояснювальній записці документу, проведення державою-агресором виборів на тимчасово окупованих територіях України є посяганням на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави та спробою нав’язати окупованому населенню політичні й державні інститути держави-окупанта. 

«Жодне голосування в умовах окупації, військової присутності, примусу, переслідувань та нав’язаного громадянства не може породжувати легітимного волевиявлення чи створювати для російської федерації будь-яких прав щодо територій України», – зазначено там. 

ДАвтори документу додають, що у міжнародному правопорядку демократичні вибори є одним із фундаментальних механізмів легітимного формування державної влади, а дотримання загальновизнаних демократичних принципів і виборчих стандартів є необхідною умовою міжнародної довіри та легітимності представницьких органів.

Держави, які визнають і поділяють ці принципи, мають виходити з того, що вибори не можуть використовуватися як формальна процедура для легітимації авторитарної влади, агресії, окупації чи незаконної анексії територій іншої держави.

Визнання таких «виборів» створює прецедент руйнування спільних правил міжнародного співіснування та фактично заохочує держави до використання «виборчих процедур» як інструменту прикриття незаконних дій. Тому невизнання таких «виборів» є необхідним для збереження міжнародного демократичного порядку.

Сьогодні, 29 жовтня, народні депутати ухвалили звернення, у якому закликали міжнародну спільноту не визнавати результати виборів до Держдуми РФ 9-го скликання. 

Як стало відомо із трансляції Верховної Ради, йдеться про постанову № 16091. 

Реклама

За проголосували 250 народних депутатів.

Верховна Рада звернулась до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей та урядів держав світу із закликом не визнавати легітимність виборів до Держдуми Росії та їхніх результатів.

Як йдеться у пояснювальній записці документу, проведення державою-агресором виборів на тимчасово окупованих територіях України є посяганням на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави та спробою нав’язати окупованому населенню політичні й державні інститути держави-окупанта. 

«Жодне голосування в умовах окупації, військової присутності, примусу, переслідувань та нав’язаного громадянства не може породжувати легітимного волевиявлення чи створювати для російської федерації будь-яких прав щодо територій України», – зазначено там. 

ДАвтори документу додають, що у міжнародному правопорядку демократичні вибори є одним із фундаментальних механізмів легітимного формування державної влади, а дотримання загальновизнаних демократичних принципів і виборчих стандартів є необхідною умовою міжнародної довіри та легітимності представницьких органів.

Держави, які визнають і поділяють ці принципи, мають виходити з того, що вибори не можуть використовуватися як формальна процедура для легітимації авторитарної влади, агресії, окупації чи незаконної анексії територій іншої держави.

Визнання таких «виборів» створює прецедент руйнування спільних правил міжнародного співіснування та фактично заохочує держави до використання «виборчих процедур» як інструменту прикриття незаконних дій. Тому невизнання таких «виборів» є необхідним для збереження міжнародного демократичного порядку.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала вибори до Державної думи Росії, що відбулися 18–20 вересня, фіктивими і нелегітимними з огляду на придушення політичної опозиції, недопуск антивоєнних кандидатів, масові ув’язнення інакодумців та відсутність незалежних міжнародних спостерігачів.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies