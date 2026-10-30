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У США внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули три людини

Наразі причина авіакатастрофи невідома.

У США внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули три людини
Фото: EPA/UPG

Троє людей загинули внаслідок зіткнення двох гелікоптерів у повітрі поблизу невеликого аеропорту в штаті Орегон у США.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент, у якому фігурували гелікоптери Robinson R22 та Airbus, стався в четвер у другій половині дня неподалік від муніципального аеропорту Макміннвілл. Як повідомили в офісі шерифа, обидва повітряні судна впали на поле, розташоване поруч із шосе.

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Встановлено, що серед загиблих – 22-річний інструктор із польотів із Техасу та курсант із Великої Британії, які перебували в одному з гелікоптерів. Також загинула людина, яка була єдиною особою на борту іншого гелікоптера.

Наразі причина авіакатастрофи невідома.

На місце події прибули представники Федерального управління цивільної авіації (FAA) та Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB), які наразі проводять розслідування.

Як повідомляється, одним із повітряних суден керувала Jerry Trimble Helicopters – льотна школа, що базується в муніципальному аеропорту Макміннвілла.

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