Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через чергові російські атаки

Україна звернулася із запитом про скликання термінового засідання Ради БезпекиООН через російські атаки 29 жовтня на Дніпро, Кременчук і Чернігів.

Про це у мережі "X" повідомив постійний представник України в ООН Андрій Мельник.

Мельник підписав лист на ім’я голови Ради Безпеки ООН, яку наразі очолює Греція, із проханням скликати надзвичайне засідання через 2нову хвилю варварських атак" Росії проти мирних жителів України.

"У світлі останніх варварських звірств Росії проти українських цивільних у Дніпрі, Чернігові та Кременчуці, де російські ракети навмисно винищили 20 українців та поранили десятки інших, ми скликаємо термінове засідання Ради Безпеки ООН", – написав Мельник.

Following Russia’s latest barbaric atrocities against Ukrainian civilians in Dnipro, Chernihiv & Kremenchuk, where Russian missiles deliberately slaughtered 20 Ukrainians & wounded dozens more, we are convening an emergency meeting of the🇺🇳UN Security Council. Kick Russia out🥊😡 https://t.co/xBzV7IMbmr — Andrii Melnyk (@MelnykAndrij) October 30, 2026

Він також зауважив, що дискусії в ООН досі не переросли в конкретні дії: "Але тим не менш Україні й надалі буде використовувати кожен майданчик в ООН: і Раду Безпеки, і Генасамблею, і комітети для того, щоб світ бачив, що в Україні розгортається справжнє пекло", – сказав Мельник.

29 жовтня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпрі. Відомо про 14 загиблих і 14 поранених.

У центральній частині Чернігова через влучання ворожого безпілотника постраждали 35 осіб, серед них — 4 дітей. Унаслідок атаки загинули дві 15-річні дівчини.