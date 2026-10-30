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Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через чергові російські атаки

Постпред України в ООН Андрій Мельник підписав відповідний лист на голову Ради Безпеки.

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через чергові російські атаки
Андрій Мельник в Радбезі ООН
Фото: Укрінформ

Україна звернулася із запитом про скликання термінового засідання Ради БезпекиООН через російські атаки 29 жовтня на Дніпро, Кременчук і Чернігів.

Про це у мережі "X" повідомив постійний представник України в ООН Андрій Мельник.

Мельник підписав лист на ім’я голови Ради Безпеки ООН, яку наразі очолює Греція, із проханням скликати надзвичайне засідання через 2нову хвилю варварських атак" Росії проти мирних жителів України.

"У світлі останніх варварських звірств Росії проти українських цивільних у Дніпрі, Чернігові та Кременчуці, де російські ракети навмисно винищили 20 українців та поранили десятки інших, ми скликаємо термінове засідання Ради Безпеки ООН", – написав Мельник.

Він також зауважив, що дискусії в ООН досі не переросли в конкретні дії: "Але тим не менш Україні й надалі буде використовувати кожен майданчик в ООН: і Раду Безпеки, і Генасамблею, і комітети для того, щоб світ бачив, що в Україні розгортається справжнє пекло", – сказав Мельник.

  • У центральній частині Чернігова через влучання ворожого безпілотника постраждали 35 осіб, серед них — 4 дітей. Унаслідок атаки загинули дві 15-річні дівчини. 
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