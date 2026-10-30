У Греції та Туреччині попередили про сильні зливи й повені

Очікується випадіння ще 100–150 мм опадів, причому в окремих місцях їхня кількість може бути навіть більшою.

Протягом наступних кількох днів сильні дощі та потужні вітри продовжуватимуть впливати на окремі райони Південно-Східної Європи й Туреччини – зона низького тиску в цьому регіоні сприяла утворенню потужних гроз.

Про це повідомляє The Guardian.

У вівторок в Анталії – прибережному місті на південному заході Туреччини – під час особливо інтенсивної грози виник торнадо, внаслідок чого загинули четверо будівельників.

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Влада Греції та Туреччини оголосила попередження про сильні зливи й повені. Цього тижня в центральній частині Греції та західних регіонах Туреччини очікується випадіння ще 100–150 мм опадів, причому в окремих місцях їхня кількість може бути навіть більшою.

Додамо, циклон Арнаб досяг узбережжя Південної Азії, принісши сильні вітри та зливи в індійські штати Одіша й Андхра-Прадеш.

Через потужний шторм, що супроводжується поривами вітру понад 140 км/год та кількістю опадів, яка в деяких районах перевищує 200 мм, довелося евакуювати понад 180 тисяч осіб. Крім того, стихія спричинила масштабні перебої в роботі енергетичної та транспортної інфраструктури. У регіоні загинуло щонайменше три людини.

Найближчими днями, рухаючись далі на північ, циклон поступово слабшатиме, проте продовжуватиме приносити сильні дощі в окремі райони північної та центральної Індії.

У середу тайфун Ін-фа, що рухається в західну частину Тихого океану, посилився до категорії супертайфуну. Швидкість постійного вітру в ньому сягає надзвичайно високих значень – 240 км/год, а пориви вітру перевищують 296 км/год.

Очікується, що, рухаючись у північно-західному напрямку, тайфун омине острів Гуам, який раніше цього місяця вже постраждав від удару тайфуну Чампі. Водночас прогнозується, що Ін-фа зачепить Маріанські острови – архіпелаг, який лише за цей рік уже пережив удари чотирьох супертайфунів.

Тим часом тропічний шторм Ванс, рухаючись через Тихий океан, торкнувся деяких районів західної Мексики. Хоча нещодавно він ослаб до тропічної депресії, Ванс приніс сильні дощі та небезпечні умови на узбережжі, причому в регіонах Сіналоа, Дуранго та Наяріт зафіксовано 50-100 мм опадів, а в деяких районах локально перевищено 150 мм.

Очікується, що велика кількість опадів спричинить руйнування через повені та зсуви, а штормова хвиля призведе до небезпечних прибійних та хвильових течій біля узбережжя.