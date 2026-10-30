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The Guardian: У Китаї понад чверть членів Центрального комітету не з’явилися на пленум через кадрові чистки

На тлі масштабних чисток Сі Цзіньпіна з Компартії виключили 33 високопосадовців.

The Guardian: У Китаї понад чверть членів Центрального комітету не з’явилися на пленум через кадрові чистки
Фото: EPA/UPG

Китайська Компартія виключила 33 своїх членів під час п’ятого пленуму Центрального комітету. Серед них – колишній заступник голови Центральної військової ради Чжан Юся та екссекретар партійного комітету Сіньцзян-Уйгурського автономного району Ма Сінжуй, пише The Guardian.

Загалом на засідання прибули 279 повних та альтернативних членів Центрального комітету з 376, які входили до його складу після затвердження у 2022 році. Таким чином, понад 25% початкового складу були відсутні. Причини відсутності частини посадовців офіційно не пояснили.

Масштабні кадрові зміни відбуваються на тлі антикорупційної кампанії лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який очолює країну з 2012 року. Останніми роками вона охопила найвищі ешелони партійного та військового керівництва.

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Водночас аналітики звертають увагу, що боротьба з корупцією може використовуватися не лише для посилення дисципліни, а й для усунення політичних конкурентів та покарання нелояльних чиновників.

Зокрема, кадрові чистки суттєво скоротили склад Центральної військової ради – органу управління Народно-визвольною армією Китаю. Наразі в ній залишилися лише двоє членів: Сі Цзіньпін та Чжан Шенмін, який відповідає за боротьбу з корупцією у війську.

Під час пленуму Чжан Шенміна підвищили до Політбюро ЦК Компартії Китаю. Він став єдиним представником військових у складі цього керівного органу.

Також пленум заклав основу для 21-го з’їзду Компартії Китаю, який очікується у другій половині 2027 року. Тоді мають оновити склад Центрального комітету та Політбюро.

Очікується, що Сі Цзіньпін претендуватиме на четвертий термін на посаді лідера партії. У разі переобрання він стане найтривалішим керівником комуністичного Китаю після Мао Цзедуна. 

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