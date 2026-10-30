США заявили про зростання кількості загиблих американських громадян на Близькому Сході

Міністерство війни США 30 жовтня повідомило про зростання кількості загиблих американських військових на Близькому Сході. Загинули ще двоє американців, тож загальна кількість втрат зросла до 23, пишуть CBS News.

Причини смерті не є бойовими. Загалом на порталі Defense Casualty Analysis System (DCAS) вказано, що 11 військових були вбиті під час війни, ще 12 загинули за небойових обставин, зокрема внаслідок хвороб і нещасних випадків.

Обидва загиблих нещодавно американців є льочиками. Один помер від хвороби, другий – з неуточнених причин, слідство стосовно яких триває, пише Washington Post.

Дві смерті, додані до системи DCAS, віднесено до категорії «Закордонні операції», яка охоплює втрати, зареєстровані Пентагоном після того, як у травні він припинив використовувати назву «Операція "Епічна лють"» для наступальної операції проти Ірану.

Про початок спільної з Ізраїлем операції Штати повідомили 28 лютого. Метою декларували усунення загрози від іранського режиму та унеможливлення ним створення ядерного озброєння. Після ліквідації верховного лідера та інших правителів Ірану значної деескалації не відбулося. Іран у відповідь на атаки став бити по НПЗ у кранах Перської затоки та військових об'єктах американців в інших країнах.

Сторони досі намагаються напрацювати мирну угоду, яка влаштувала б усі сторони.