У Німеччині сталася пожежа на майданчику майбутнього центру випробування дронів Rheinmetall

У федеральній землі Гессен у Німеччині на будівельному майданчику Rheinmetall в аеропорту Кассель-Кальден згоріли три будівельні машини.

Уночі 30 жовтня на будівельному майданчику майбутнього центру випробування дронів німецького оборонного концерну Rheinmetall сталася пожежа. У поліції розслідують ймовірний підпал.

Про це пише Der Spiegel.

За даними поліції, близько 03:15 п'ятниці очевидець повідомив екстрені служби про пожежу. Вогонь знищив три будівельні машини, також пошкоджень зазнали інші транспортні засоби, які перебували поблизу.

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Пожежу ліквідували. Наразі кримінальна поліція розслідує обставини інциденту та перевіряє версію навмисного підпалу.

Через можливийумисний підпал справу передали до Державного управління кримінальної поліції Північного Гессену (Staatsschutz).

На території аеропорту Кассель-Кальден Rheinmetall планує збудувати логістичний і навчальний центр, а також центр випробування безпілотників.

Інцидент у Лейпцигу

Берлін офіційно звинуватив Москву в інциденті 4 серпня, під час якого три безпілотники з вибухівкою виявили поблизу аеропорту Лейпциг-Галле. Німеччина оголосила про дипломатичні заходи у відповідь та планує домагатися нових санкцій ЄС. Росія заперечує будь-яку причетність.

Перший безпілотник виявили неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював.

Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон.

14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.

Американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ.