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Міненерго: Ситуація з енергопостачанням на Дніпровщині, у Києві та області залишається складною

Енергетики вже заживили об’єкти критичної інфраструктури та частину споживачів на Дніпровщині. У Києві та області ремонтні роботи тривають.

Міненерго: Ситуація з енергопостачанням на Дніпровщині, у Києві та області залишається складною
Ремонт пошкодженої інфрастуктури в 'полях'
Фото: Укренерго

Ситуація з електропостачанням у Дніпропетровській області, Києві та Київській області залишається складною через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Для повного відновлення світла потрібен час.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Російські війська цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру, зокрема системи передачі електроенергії та трансформаторне обладнання.

Ремонтні бригади працюють безперервно. На Дніпровщині їм уже вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури та частину споживачів. Відновлювальні роботи також тривають у Києві та Київській області.

У Міненергетики зазначають, що роботу фахівців ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

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