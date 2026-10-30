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​Житель Кропивницького отримав 15 років в'язниці за спробу підірвати електропідстанцію

Зловмисника завербували через телеграм-канали з пошуку легкого заробітку.

​Житель Кропивницького отримав 15 років в'язниці за спробу підірвати електропідстанцію
правосуддя
Фото: fainemisto.tv

Суд призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна зраднику, якого затримали в березні цього року під час підготовки диверсії у Кропивницькому.

Про це повідомила Служба безпеки.

За вказівкою російської ФСБ чоловік намагався підірвати одну з ключових електропідстанцій, щоб знеструмити більшість стратегічних та соціальних об’єктів Кропивницького. Він мав забрати зі схованки саморобну вибухівку на основі 300 грамів пластиду та закласти її біля трансформаторів. Після звіту про замінування російські спецслужби планували дистанційно підірвати об'єкт.

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Співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали агента «на гарячому» неподалік обласного центру саме в той момент, коли він витягував вибухівку зі схрону.

Зрадником виявився місцевий безробітний, якого ФСБ завербувала через телеграм-канали з пошуку легкого заробітку. Завдання куратора він планував виконати вночі і збирався везти вибуховий пристрій на таксі.

Під час обшуків у затриманого вилучили засоби підриву і три мобільні телефони, які він використовував для законспірованого зв’язку з кураторами.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

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