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​Сікорський назвав нетиповою тактику США щодо досягнення миру в Україні

Глава МЗС Польщі вважає, що варто дочекатись результатів дій адміністрації президента США, щоб дати їм оцінку.

​Сікорський назвав нетиповою тактику США щодо досягнення миру в Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав оцінювати політику адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Росії за її результатами. Він висловив сподівання, що американські ініціативи зрештою допоможуть досягти справедливого перемир’я та миру в Україні.

Про це польський урядовець заявив під час брифінгу в четвер, 29 жовтня, повідомляє Bankier.pl.

Сікорський назвав підхід США до мирного врегулювання нетиповим. За його словами, зазвичай переговори щодо складних умов припинення війни спочатку проводять непублічно, а лідери держав долучаються до процесу вже тоді, коли сторони наближаються до домовленостей. 

"Тут, здається, відбувається навпаки, і поки що немає жодних результатів. Ми бачимо певну турбулентність у ситуації", – додав Сікорський.

Водночас міністр  зазначив, що Польща бажає успіху мирним ініціативам, навіть якщо вони видаються незвичними. Окремо Сікорський привітав домовленість про локальне перемир’я в районі Олешок на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. 

На думку польського міністра, якщо припинення вогню можливе на окремій ділянці фронту, його варто спробувати поширити на всю лінію зіткнення.

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