Російські війська атакували Харківщину безпілотниками: четверо людей постраждали

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Уранці 30 жовтня російські війська атакували Харків та два населені пункти Богодухівського району безпілотниками. У Харкові пошкоджено транспортне підприємство і ТРЦ, постраждали четверо людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у Харкові російська армія застосувала безпілотники, попередньо, типу "Герань-3". В Основ’янському районі влучання зафіксували на території транспортного підприємства, де виникла пожежа та загорілися автомобілі. У Київському районі ворожий БпЛА влучив у дах торговельно-розважального центру.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

За меддопомогою звернулися четверо людей. В однієї жінки діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес. Ще дві жінки та чоловік зазнали гострої реакції на стрес.

Близько 08:30 у селищі Золочів Богодухівського району FPV-дрон на оптоволокні влучив поблизу магазину. Унаслідок атаки пошкоджено вікна. Інформації про постраждалих не надходило.

Також уранці російські війська, попередньо, двома безпілотниками типу «Герань-3» атакували село Привокзальне Валківської громади Богодухівського району. Влучання зафіксували в дорожнє покриття. Пошкоджено чотири житлові будинки, господарську споруду та легковий автомобіль. Люди не постраждали.

За фактами атак розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.