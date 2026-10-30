Destinus наростила виробництво крилатих ракет Ruta B1 до 300 одиниць на місяць

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Європейська аерокосмічна компанія Destinus, що має українське коріння, наростила виробництво крилатих ракет Ruta B1 до 300 одиниць на місяць. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Destinus самостійно проєктує корпуси ракет, системи наведення та бортову авіоніку. Крім цього, компанія розробила і самостійно виготовляє турбореактивний двигун T150, яким оснащується Ruta B1.

Destinus – європейська компанія, заснована швейцарським підприємцем російського походження Міхаілом Кокорічем, який відмовився від російського громадянства після початку повномасштабного вторгнення; співзасновником і президентом компанії є колишній міністр фінансів України (2016-2018) Олександр Данилюк.

Компанія розробляє крилату ракету Ruta: Block 1 уже серійно виробляється в Нідерландах і постачається в Україну, Block 2 проходить льотні випробування в Україні з планами розгорнути виробництво у 2026 році, а наступне покоління Block 3 (дальність 2000 км, бойова частина 250 кг, турбореактивний двигун, автономна навігація) вийде на льотні випробування у 2027-му.

У жовтні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що ракета-дрон Ruta вперше уразила морську вишку на відстані понад 250 км.