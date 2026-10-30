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Defense Tech

Destinus наростила виробництво крилатих ракет Ruta B1 до 300 одиниць на місяць

Загалом компанія випустила 1750 ракет Ruta B1 

Destinus наростила виробництво крилатих ракет Ruta B1 до 300 одиниць на місяць
Запуск Ruta Block 2
Фото: facebook/Іван Киричеський

Європейська аерокосмічна компанія Destinus, що має українське коріння, наростила виробництво крилатих ракет Ruta B1 до 300 одиниць на місяць. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Destinus самостійно проєктує корпуси ракет, системи наведення та бортову авіоніку. Крім цього, компанія розробила і самостійно виготовляє турбореактивний двигун T150, яким оснащується Ruta B1.

Destinus – європейська компанія, заснована швейцарським підприємцем російського походження Міхаілом Кокорічем, який відмовився від російського громадянства після початку повномасштабного вторгнення; співзасновником і президентом компанії є колишній міністр фінансів України (2016-2018) Олександр Данилюк. 

Компанія розробляє крилату ракету Ruta: Block 1 уже серійно виробляється в Нідерландах і постачається в Україну, Block 2 проходить льотні випробування в Україні з планами розгорнути виробництво у 2026 році, а наступне покоління Block 3 (дальність 2000 км, бойова частина 250 кг, турбореактивний двигун, автономна навігація) вийде на льотні випробування у 2027-му.

У жовтні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що ракета-дрон Ruta вперше уразила морську вишку на відстані понад 250 км.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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