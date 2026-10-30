Шмигаль: Росія з вересня уразила понад 800 одиниць енергообладнання. 350 з них втрачено

З вересня Росія завдала понад 350 ударів і уразила більш ніж 800 одиниць обладнання на підстанціях і генеруючих потужностях. Майже половина з них, близько 350, втрачено.

Про це перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив на годині запитань до уряду. Він сказав, що 235 трансформаторів зараз захищено другим рівнем захисту.

«Є єдиний факт ураження (за пів року. – Ред.) балістичною ракетою об'єктів захисту. Інших фактів, при всій кількості балістичних атак, немає», – сказав він.

За словами віцепрем'єр-міністра, найбільш ефективний станом на зараз є захист з жорстким предонаційним екраном. Зараз це основний технологічний підхід до захисту об'єктів.

З поточним рівнем ударів ворога без захисту відновлення об'єктів займало би місяці, наголосив Денис Шмигаль.