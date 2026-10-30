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Сили оборони знищили або вивели з ладу понад тисячу російських катерів і човнів за допомогою БпЛА

Найбільше російських плавзасобів українські військові уразили в липні – 236.

Сили оборони знищили або вивели з ладу понад тисячу російських катерів і човнів за допомогою БпЛА
Знищена або виведена з ладу понад 1000 човнів
Фото: Міноборони ЗСУ

Від початку 2026 року Сили оборони України за допомогою безпілотників знищили або вивели з ладу 1039 російських катерів і човнів. Усі ураження мають відеопідтвердження та пройшли додаткову верифікацію.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Найбільше російських плавзасобів українські військові уразили в липні – 236. Ще 155 припадає на березень, 118 – на серпень, 106 – на вересень і 103 – на червень.

В інші місяці показники були такими:

  • січень –51;
  • лютий – 35;
  • квітень –92;
  • травень – 76;
  • 1-25 жовтня – 67.

Раніше в Міністерстві оборони повідомляли, що від початку 2026 року Сили оборони України за допомогою безпілотників знищили або поранили 302 тисячі російських військовослужбовців. Найбільше уражень зафіксували в березні – близько 34 тисяч. 

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