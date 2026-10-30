Сили оборони знищили або вивели з ладу понад тисячу російських катерів і човнів за допомогою БпЛА

Від початку 2026 року Сили оборони України за допомогою безпілотників знищили або вивели з ладу 1039 російських катерів і човнів. Усі ураження мають відеопідтвердження та пройшли додаткову верифікацію.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Найбільше російських плавзасобів українські військові уразили в липні – 236. Ще 155 припадає на березень, 118 – на серпень, 106 – на вересень і 103 – на червень.

В інші місяці показники були такими:

січень –51;

лютий – 35;

квітень –92;

травень – 76;

1-25 жовтня – 67.

Раніше в Міністерстві оборони повідомляли, що від початку 2026 року Сили оборони України за допомогою безпілотників знищили або поранили 302 тисячі російських військовослужбовців. Найбільше уражень зафіксували в березні – близько 34 тисяч.