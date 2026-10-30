Ворог двічі атакував підприємство на Полтавщині

Російська армія двічі атакувала підприємство у Кременчуцькому районі Полтавщини. Люди не постраждали.
Про це написав начальник ОВА Віталій Дяківнич.
Він вночі повідомив, що у Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств.
Зранку написав, що росіяни повторно атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі. Попередньо, люди не постраждали. Інформація уточнюється.
- Російська армія вдень 29 жовтня атакувала Кременчук. Дрон влучив у житловий будинок. Троє людей загинули.