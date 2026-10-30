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Ворог двічі атакував підприємство на Полтавщині

Одна атака була вночі, інша – на світанку. 

Ворог двічі атакував підприємство на Полтавщині
Ліквідація пожежі на Полтавщині, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Російська армія двічі атакувала підприємство у Кременчуцькому районі Полтавщини. Люди не постраждали.

Про це написав начальник ОВА Віталій Дяківнич. 

Він вночі повідомив, що у Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств. 

Зранку написав, що росіяни повторно атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі. Попередньо, люди не постраждали. Інформація уточнюється.

  • Російська армія вдень 29 жовтня атакувала Кременчук. Дрон влучив у житловий будинок. Троє людей загинули. 
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