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Дрони атакували Самарську область. Над Новокуйбишевським НПЗ – стовп диму

Цей завод вже неодноразово зазнавав ударів. 

Дрони атакували Самарську область. Над Новокуйбишевським НПЗ – стовп диму
Новокуйбишевський НПЗ
Фото: ASTRA

Уночі Самарська область Росії зазнала атаки дронів. За інформацією каналу ASTRA, загорівся Новокуйбишевський НПЗ. Він виготовляє ракетне паливо для потреб збройних сил Росії. 

Губернатор області Вячеслав Федоріщєв повідомив про відбиття атаки, але не уточнив, які саме об'єкти пошкоджено. Місцеві мешканці повідомляли, що влада регіону сповістила про загрозу лише о 6 ранку, коли атака тривала уже кілька годин. 

Самарський аеропорт масово затримує рейси: деякі перенесли з ночі аж на вечір.

Новокуйбишевський НПЗ входить до групи «Роснєфті» і має потужність близько 8,8 млн тонн нафти на рік. Виготовляє десятки видів нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, нафтовий кокс, бітум. 

Це вже не перша атака по ньому: раніше він зазнавав ударів у серпні, а в квітні після атаки обидві установки первинної переробки нафти, АВТ-11 і АВТ-9, призупиняли роботу.

  • Україна на три доби призупиняла атаки по російських НПЗ після оголошення американським президентом енергетичного перемир'я. Однак Росія ударів не припиняла, і незабаром після оголошеного припинення вогню масовано атакувала енергетику України ракетами. Після цього президент Зеленський повідомив, що обмеження на удари більше не діють. 
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