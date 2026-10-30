Цей завод вже неодноразово зазнавав ударів.

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Уночі Самарська область Росії зазнала атаки дронів. За інформацією каналу ASTRA, загорівся Новокуйбишевський НПЗ. Він виготовляє ракетне паливо для потреб збройних сил Росії.

Губернатор області Вячеслав Федоріщєв повідомив про відбиття атаки, але не уточнив, які саме об'єкти пошкоджено. Місцеві мешканці повідомляли, що влада регіону сповістила про загрозу лише о 6 ранку, коли атака тривала уже кілька годин.

Самарський аеропорт масово затримує рейси: деякі перенесли з ночі аж на вечір.

Новокуйбишевський НПЗ входить до групи «Роснєфті» і має потужність близько 8,8 млн тонн нафти на рік. Виготовляє десятки видів нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, нафтовий кокс, бітум.

Це вже не перша атака по ньому: раніше він зазнавав ударів у серпні, а в квітні після атаки обидві установки первинної переробки нафти, АВТ-11 і АВТ-9, призупиняли роботу.