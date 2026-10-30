Окупанти атакували Київ балістикою: є загиблий (оновлено)

Близько 22:40 Київ опинився під атакою ворожої балістики. Є загиблий.
Про це повідомили в Повітряних Силах.
Вибухи в столиці підтвердив і міський голова Віталій Кличко.
"Вибухи в столиці.Місто під атакою балістики.Перебувайте в укриттях", - написав він в Telegram.
В Дарницькому районі Києва зафіксовано влучання в складські будівлі. На місці виникла пожежа.
У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. Частково зруйнована будівля магазину. Виникло загоряння, яке локалізували. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку.
Іще за однією адресою в Дніпровському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та автівки в дворі будинку.
За оновленими даними від КМВА, внаслідок атаки загинув чоловік.
- Раніше Зеленський заявив, що Україна має інформацію від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів.