Майже 40 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі

Упродовж дня, 29 жовтня, росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровщину. Постраждали четверо людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпровському районі пошкоджені інфраструктура та приватний будинок.
У Павлограді внаслідок обстрілів понівечені магазин, приватна оселя, автівка, інфраструктура. Поранень дістали 40-річна жінка та 15-річна дівчинка. Вони лікуватимуться амбулаторно.
На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені інфраструктура, багатоквартирний будинок, господарча споруда.
На Синельниківщині ворог цілив по Покровській громаді. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 52 та 77 років.
- Ворог атакував платформу вокзалу в Дніпрі. Загинули 14 людей. Ще 14 людей отримали поранення.
- Російський безпілотник влучив у студентський гуртожиток у Дніпрі, сталася пожежа. Постраждали дві дівчини 15 та 16 років - у них гостра реакція на стрес