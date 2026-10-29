Майже 40 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі

Під атакою опинились Павлоград, Нікопольський та Синельниківський райони.

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Упродовж дня, 29 жовтня, росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровщину. Постраждали четверо людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі пошкоджені інфраструктура та приватний будинок.

У Павлограді внаслідок обстрілів понівечені магазин, приватна оселя, автівка, інфраструктура. Поранень дістали 40-річна жінка та 15-річна дівчинка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені інфраструктура, багатоквартирний будинок, господарча споруда.

На Синельниківщині ворог цілив по Покровській громаді. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 52 та 77 років.