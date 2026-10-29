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Головне за четвер, 29 жовтня: балістика на Київ, удар по багатоповерхівці в Кременчуці, атака на міський транспорт Запоріжжя

Бойові дії на Донеччині, 191 бойове зіткнення, ворожі обстріли, гуманітарна місія в Олешках. Яким запам’ятається 1709-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 29 жовтня: балістика на Київ, удар по багатоповерхівці в Кременчуці, атака на міський транспорт Запоріжжя
наслідки удару росіян

Близько 22:40 Київ опинився під атакою ворожої балістики.

Росіяни застосували щонайменше 6 ракет.

У Дарницькому районі Києва зафіксовано влучання в складські будівлі. На місці виникла пожежа.

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У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. Частково зруйнована будівля магазину. Виникло загоряння, яке локалізували.

Розмінування маршрутів для гуманітарної місії в Олешках завершено. Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Очікується, що гумконвой прибуде до центральної лікарні.

Люди, які бажають виїхати, зможуть це зробити до 14:00. Будуть організовані всі необхідні заходи безпеки.

Роздача гуманітарної допомоги планується після 14:30.

Делегації України, Росії та США зібралися для координації подальших дій у межах гуманітарної місії. Також присутні журналісти трьох країн.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 жовтня на фронті від початку доби відбулося 191 бойове зіткнення.

Найбільше атак відбулось на Костянтинівському та Покровському напрямках.

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Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 жовтня – в новині.

Російська армія вдень 29 жовтня атакувала Кременчук. Дрон влучив у житловий будинок.

За оновленою інформацією станом на 13:54, троє людей загинули.

Поранені 32 людини, зокрема троє дітей.

Станом на 13:53 було відомо про 14 загиблих і 14 поранених унаслідок російської атаки на вокзал і потяг у Дніпрі.

Повітряні сили повідомили, що ворог спрямував на Дніпро чотири реактивні дрони. Три з них вдалося збити, четвертий вдарив по вокзалу.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні ж у Дніпрі російський ударний безпілотник влучив у будівлю гуртожитка профтехучилища.

На місці влучання сталася пожежа.

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"Щойно дрон влучив у гуртожиток 17-го ПТУ. Горить весь 5-й поверх. Діти, дякуючи Богові, встигли спуститися в укриття. Там не було жодного військового", - повідомив мер міста Борис Філатов.

Пізніше в ОДА повідомили, що постраждали дві дівчини 15 та 16 років. У них гостра реакція на стрес.

Російські військові атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі.

Спочатку було відомо про 2 потерпілих – чоловіка та жінку. Потім кількість постраждалих зросла до 4.

Уже за кілька годин ворожа армія повторила удар – цього разу по маршрутному таксі в центрі Запоріжжя. Відомо про одну поранену людину.

О 14:50 стало відомо, що росіяни атакували міський транспорт знову: вдарили по тролейбусу. Повідомлялося про 3 постраждалих. Серед них – 56-річна жінка, яка перебуває у тяжкому стані, а також дві жінки віком 71 та 66 років.

Військово-Морські Сили ЗСУ знищили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Цю інформацію підтвердили в Генштабі та у ВМС ЗСУ.

29 жовтня підрозділи ВМС ЗС України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по місцю розміщення авіації противника на аеродромі «Маринівка» у Волгоградській області Росії.

Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації для застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях. Він здатен нести до 8 тонн бойового навантаження.

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Ринкова вартість одного Су-34 - близько 50 мільйонів доларів США.

Національний банк України підвищив облікову ставку до 16,5 % з огляду на посилення цінового тиску й погіршення інфляційних очікувань.

Очікується, що рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки, повідомили в НБУ.

Ціновий тиск посилився через наслідки ворожих атак та логістику й зростання вартості пального. В попередні місяці інфляція помітно перевищила прогноз НБУ: в вересні загальна інфляція пришвидшилася до 10 % в річному вимірі.

Чи вдасться аграрці адаптуватися до нових реалій, аби зберегти ключову роль у функціонуванні національної економіки? Про це в нашому репортажі про дискусію в межах “Нової країни” - спільного проєкту LB.ua та “EFI Group”.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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