Російські війська атакували Харків та область: є жертва, понад 20 людей постраждали

21 людина постраждала внаслідок обстрілів.

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Наслідки атаки по Харкову 29 жовтня

Упродовж дня та ввечері, 29 жовтня, російські війська обстрілювали Харків та область. Загинула жінка, 21 людина постраждала.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Ввечері окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. За попередніми даними, застосували ракету типу S8000 «Бандероль».

Зафіксовано влучання на території цивільного складського приміщення. Пошкоджено будівлі, авто.

Вранці у селі Волоська Балаклія Куп’янського району внаслідок влучання FPV-дрона в дорожнє покриття поранення дістав місцевий мешканець. 63-річного чоловіка з вибуховими пораненнями та акубаротравмою госпіталізували.

В Лозовій росіяни завдали авіаудару по цивільному підприємству. Загинула 55-річна жінка. Відомо про 14 постраждалих.