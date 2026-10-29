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Російські війська атакували Харків та область: є жертва, понад 20 людей постраждали

21 людина постраждала внаслідок обстрілів.

Російські війська атакували Харків та область: є жертва, понад 20 людей постраждали
Наслідки атаки по Харкову 29 жовтня
Фото: Харківська обласна прокуратура

Упродовж дня та ввечері, 29 жовтня, російські війська обстрілювали Харків та область. Загинула жінка, 21 людина постраждала.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Ввечері окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. За попередніми даними, застосували ракету типу S8000 «Бандероль». 

Зафіксовано влучання на території цивільного складського приміщення. Пошкоджено будівлі, авто.

Вранці у селі Волоська Балаклія Куп’янського району внаслідок влучання FPV-дрона в дорожнє покриття поранення дістав місцевий мешканець. 63-річного чоловіка з вибуховими пораненнями та акубаротравмою госпіталізували.

В Лозовій росіяни завдали авіаудару по цивільному підприємству. Загинула 55-річна жінка. Відомо про 14 постраждалих.

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