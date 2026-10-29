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На Прикарпатті за корупцію судитимуть посадовців Держпраці

Вони вимагали гроші з підприємців за виготовлення дозволів, ігнорування порушень тощо.

На Прикарпатті за корупцію судитимуть посадовців Держпраці
Фото: Нацполіція

На Прикарпатті судитимуть посадовців Держпраці за системні побори з підприємців.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Ділки вимагали гроші за виготовлення дозволів на виконання робіт із підвищеною небезпекою, фіктивне навчання з охорони праці, ігнорування порушень трудового законодавства та «потрібні» результати розслідування нещасних виадків на виробництві. 

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Свої послуги оцінювали від 1 500 гривень до 1 000 доларів. Правоохоронці задокументували близько 600 тис. грн неправомірної вигоди. 

Серед обвинувачених — начальник одного з міжрегіональних управлінь, начальник структурного підрозділу та його заступник, а також керівник товариства, яке здійснює професійне навчання працівників. Наразі обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи скеровано до суду. Крім того, про підозру повідомили вісьмом підприємцям і керівникам компаній, які надавали хабарі. Щодо двох із них уже винесені обвинувальні вироки.

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему начальник одного з міжрегіональних управлінь Державної служби з питань праці, діяльність якого поширюється на Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області.

Саме після отримання чергових 40 тис. грн за «потрібне» розслідування нещасного випадку на підприємстві у листопаді 2025 року правоохоронці затримали учасників групи. 

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