Генштаб: 191 бойове зіткнення відбулося на фронті від початку доби

Найбільше атак відбулось на Костянтинівському та Покровському напрямках.

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Від початку доби 29 жовтня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 51 авіаційний удар, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6174 дрони-камікадзе та здійснив 1768 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували чотири керовані авіабомби, здійснили 34 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Стариця, Чайківка, Охрімівка, Мала Вовча та Шев’яківка. Дві з цих атак іще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Вісім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Степового, Колодязів, Лиману, Зарічного, Донецького та Діброви. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Оріхуватка, Ямпіль, Крива Лука та Миколаївка. Дві штурмові дії противника тривають.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 23 ворожі штурми: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Довгої Балки, Дружківки, Русиного Яру, Петрівки, Торецького, Приюту, Вільного та Колодязів.

Вісімнадцять атак здійснював ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Ганнівка, Родинське, Світле, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Котлине, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка. Триває бій.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів, 10 - поранено; знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, склад боєприпасів та 23 укриття. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, гармату та 120 укриттів противника. Знищено або подавлено 231 безпілотний літальний апарат різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих атак у бік населених пунктів Успішне, Тернувате, Гірке та Чарівне. Три ворожі спроби покращити своє становище ще тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили дві штурмові дії, атакуючи в бік Єгорівки. Триває бій.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.