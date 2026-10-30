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Вчора армія РФ втратила майже 1600 солдатів та 2 літаки

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 586 500 солдатів. 

Вчора армія РФ втратила майже 1600 солдатів та 2 літаки
український військовий
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1590 солдатів, танк, 3 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, РСЗВ, систему ППО та 2 літаки. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 30 жовтня 2026 року.

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Особовий склад: близько 1 586 500 (+1 590) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 450 (+1)
  • Бойові броньовані машини: 25 617 (+3)
  • Артилерійські системи: 51 720 (+21)
  • РСЗВ: 2 246 (+1)
  • Засоби ППО: 1 728 (+1)
  • Літаки: 452 (+2)
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 039 (+3)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 588 998
  •  (+1 589)
  • Крилаті ракети: 5 140.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 274 (+264)
  • Спеціальна техніка: 4 860.

Дані уточнюються.

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