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Калашник: в Україні планують побудувати 21 альтернативну мостову переправу

У столиці роботи вже почали. 

Калашник: в Україні планують побудувати 21 альтернативну мостову переправу
Амурський міст-2 у Дніпрі, 1977
Фото: Макс Левін

Росія систематично атакує мости в Україні через річки, аби порушити логістику. Таких ударів уже зазнали Київ, Дніпро, Запоріжжя і Харкові. 

Держава планує зводити альтернативні мостові переправи, сказав міністр інфраструктури й відновлення Микола Калашник під час години запитань до уряду 30 жовтня. Загалом передбачено реалізацію 21 мостової переправи.

«Роботи в Києві вже розпочато. Перші мости запрацюють на початку року», – анонсував він. 

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Ці проєкти реалізує держава. 

Калашник наголосив, що відновлення руху Південним мостом є надзвичайно важливим. 150 000 автомобілів проїжджали саме цим мостом. На всі мости Києва через Дніпро щоденно припадало 600 000. 

В Києві росіяни неодноразово били по Південному мосту. Після балістичної атаки 27 жовтня рух ним повністю зупинили на три дні. Сьогодні дозволили проїзд легковим авто однією смугою в напрямку з лівого на правий берег.

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначав, що жодна понтонна переправа не взмозі повністю замінити мости з правого на лівий берег, але варіантів їх побудови місто не виключає. 

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