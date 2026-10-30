Росіяни вдарили по ТЦ у Харкові (оновлено)

Сьогодні, 30 жовтня, російська армія вдарила дроном по торговому центрі Харкова. Є постраждалі люди.
Про це написали начальник ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
Оновлення. Станом на 10:13 Синєгубов написав, що 54-річна, 41-річна, 39-річна та 54-річна жінки постраждали в Київському районі внаслідок ворожого удару.
Медики надали всю необхідну допомогу.
Спочатку повідомляли про ворожий удар дроном по Київському району.
Потім написали, що, за уточненою інформацією, удар прийшовся по одному з ТЦ.
На місці удару пожежа.
Постраждалому надають всю необхідну допомогу.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів четверо людей загинули і постраждали 26 мешканців, зокрема двоє дітей.