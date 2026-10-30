Росіяни вдарили по ТЦ у Харкові (оновлено)

Є постраждалі люди.

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Сьогодні, 30 жовтня, російська армія вдарила дроном по торговому центрі Харкова. Є постраждалі люди.

Про це написали начальник ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Оновлення. Станом на 10:13 Синєгубов написав, що 54-річна, 41-річна, 39-річна та 54-річна жінки постраждали в Київському районі внаслідок ворожого удару.

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Медики надали всю необхідну допомогу.

Спочатку повідомляли про ворожий удар дроном по Київському району.

Потім написали, що, за уточненою інформацією, удар прийшовся по одному з ТЦ.

На місці удару пожежа.

Постраждалому надають всю необхідну допомогу.