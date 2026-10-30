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​СБУ викрила агента ФСБ у лавах ЗСУ, який змінив 77 номерів телефонів для конспірації

За даними слідства, чоловік передавав дані ворогу про фортифікації та переправи.

​СБУ викрила агента ФСБ у лавах ЗСУ, який змінив 77 номерів телефонів для конспірації
СБУ затримала "крота" у ЗСУ
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила російського агента, який служив у ЗСУ та передавав ФСБ координати українських військових об'єктів на південному фронті. Для приховування зв'язку з російською спецслужбою він змінив 77 телефонних номерів.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, агентом виявився контрактник, завербований ФСБ через тематичні Telegram-канали. Після вербування військовий почав передавати куратору з Росії інформацію про місця дислокації підрозділів, у яких проходив службу.Для конспірації він використовував 18 смартфонів, на яких кожні два дні змінював SIM-картки.

Чоловік коригував російські удари по українських позиціях на Херсонському та Запорізькому напрямках. Зокрема, окупантів цікавили координати інженерних переправ і фортифікаційних споруд ЗСУ, розташованих за 5-10 км від лінії бойового зіткнення. Також агент позначав на Google Maps місця розташування суміжних українських військових з'єднань і передавав їхні координати російській стороні.

Затримали підозрюваного після того, як він самовільно залишив військову частину. Чоловік спочатку виїхав до Одеси, а згодом перебрався до Миколаєва.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини). Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Хмельниччині місцевого жителя, якого підозрюють у наведенні російських ракетно-дронових ударів по військових частинах, оборонних підприємствах і поштових терміналах. За даними слідства, чоловік збирав координати потенційних цілей, фіксував їх на смартфоні та передавав російській спецслужбі. Йому також інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану.
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