Кожному, хто бажає залишити Олешки, нададуть можливість безпечно виїхати. А ті, хто ухвалив рішення залишитися, отримають всю необхідну гуманітарну підтримку.

Для евакуації із Олешок підготували 25 автобусів на 750 місць, є швидкі для маломобільних. А тим, хто бажає залишитися, нададуть гуманітарну підтримку.

Про це написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Перебуваємо в Армянську. Тут працюємо із російською Уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою та координуємо подальші дії в межах цієї місії. До висвітлення також долучилися журналісти з трьох країн», – розповів він.

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За словами Лубінця, все підготовлено на високому рівні.

«Ми веземо гуманітарну допомогу для місцевих жителів міста Олешки. Наше головне завдання — забезпечити, щоб ця допомога дійшла до кожної людини, яка її потребує. Особливу увагу приділяємо людям похилого віку, особам з інвалідністю та всім, хто через стан здоров’я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе», – повідомив омбудсман.

Підготовлено 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних. Людям допоможуть виїхати як в Україну, так і в Росію.

Для кожного, хто бажає залишити Олешки, буде можливість безпечно виїхати. Водночас ті, хто ухвалив рішення залишитися, можуть залишитися та отримають всю необхідну гуманітарну підтримку.

«Зараз не менш важливо дотримуватися режиму тиші обома сторонами. Окрема вдячність нашим Силам Оборони України. Ми продовжуємо працювати. Дякую Уповноваженій з прав людини в РФ Яні Лантратовій за взаємодію у проведенні цієї місії. Особлива подяка Першій леді США Меланії Трамп за посередництво та координацію», – зазначив Лубінець.

Він зазначив, що вже понад 75 годин триває режим тиші, і обидві сторони його дотримуються. Це вперше із 2022 року вперше режим тиші встановлений на такій великій ділянці фронту, і його не порушують.