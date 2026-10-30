Мешканців Олешок доставлять на територію України через Білорусь (уточнено)

Виїхати вони зможуть лише на підконтрольну Росії територію, звідти – до Білорусі, а вже з білоруської землі потраплять додому.

Лубінець і росіянин перед поїздкою в Олешки

Мешканці окупованих Олешок, які заявили про бажання виїхати на вільну територію України, вивезуть до Білорусі. Звідти вони через зможуть потрапити на рідну землю.

До 14 години українська сторона планує завершити медичний огляд цих громадян, повідомив під час години запитань до уряду прем'єр Сергій Корецький. Спершу він назвав кількість українців, які заявили про бажання виїхати на вільну територію України, але згодом сказав, що інформація була помилковою.

«Точних цифр на зараз немає. Рятувальна операція триває, і дані змінюються», – сказав він.

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Після первинного огляду громадян інформацію передадуть МОЗ, аби підготувати належну допомогу.

«Далі вони по складному маршруту потрапляють на територію Білорусі. І з Білорусі переходять на митну територію України. В Чернігові і в Київській області будуть відбуватися повторні огляди і надання медичної допомоги», – сказав голова уряду.

Громадян забезпечать усіма першочерговими засобами, зокрема одягом. Потім їх розмістять по регіонах України – всі приміщення вже готові.

До повномасштабної війни в Олешках мешкали понад 25 000 людей. Після початку окупації підрахунок ускладнений, але, за попередньою інформацією, там залишалися близько 1700 мешканців.

Гуманітарна операція в Олешках

З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

В Олешках заплановано евакуацію цивільних. Російська сторона вивозитиме усіх на підконтрольну їй територію, але, як стверджується, українці, які хочуть поїхати на вільну територію України, зможуть це зробити згодом через територію Білорусі. Офіційних підтверджень цього плану спершу не було – уривки домовленості публікував канал Fox News.

Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.

29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки.

Олешки роками перебували в російській окупації, а цього року ворог так погіршив там гуманітарну ситуацію, що люди голодували. Україна кілька разів скидала з дронів їжу і продукцію першої необхідності. Є дані, що окупанти їх відбирали.

Більше про це: «Ми, звісно, виживемо… або ні». Що відбувається в окупованих Олешках.

Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.