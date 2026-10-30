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Вночі під російськими атаками були сім регіонів. Основна ціль ворога – енергетика

Під ударом були також залізничні обʼєкти.

Вночі під російськими атаками були сім регіонів. Основна ціль ворога – енергетика
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

У ніч на 30 жовтня Росія провела чергову масовану атаку ракетами й дронами. Під ударом були Київ та сім регіонів: Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Донецька та Волинська області.

Як написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький, основна ціль ворога – це енергетика. Росія била по об'єктах енергосистеми на Київщині та в Дніпрі. Є пошкодження, фахівці вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Окрім того, ворог завдав ракетного удару по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині.

Під ударом були також залізничні обʼєкти.

У Києві, на Київщині та Харківщині пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків, як приватних, так  і багатоквартирних. У столиці загинула одна людина. Ще четверо людей постраждали в Києві, на Донеччині, Харківщині та Волині. 

На місцях працюють усі служби. 

  • У ніч на 30 жовтня російська армія атакувала Україну балістикою, керованими ракетами та безпілотниками. Основними напрямками комбінованого удару РФ вночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.
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