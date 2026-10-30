У ніч на 30 жовтня Росія провела чергову масовану атаку ракетами й дронами. Під ударом були Київ та сім регіонів: Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Донецька та Волинська області.
Як написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький, основна ціль ворога – це енергетика. Росія била по об'єктах енергосистеми на Київщині та в Дніпрі. Є пошкодження, фахівці вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Окрім того, ворог завдав ракетного удару по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині.
Під ударом були також залізничні обʼєкти.
У Києві, на Київщині та Харківщині пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків, як приватних, так і багатоквартирних. У столиці загинула одна людина. Ще четверо людей постраждали в Києві, на Донеччині, Харківщині та Волині.
На місцях працюють усі служби.
- У ніч на 30 жовтня російська армія атакувала Україну балістикою, керованими ракетами та безпілотниками. Основними напрямками комбінованого удару РФ вночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.