Під ударом були також залізничні обʼєкти.

У ніч на 30 жовтня Росія провела чергову масовану атаку ракетами й дронами. Під ударом були Київ та сім регіонів: Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Донецька та Волинська області.

Як написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький, основна ціль ворога – це енергетика. Росія била по об'єктах енергосистеми на Київщині та в Дніпрі. Є пошкодження, фахівці вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Окрім того, ворог завдав ракетного удару по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині.

Під ударом були також залізничні обʼєкти.

У Києві, на Київщині та Харківщині пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків, як приватних, так і багатоквартирних. У столиці загинула одна людина. Ще четверо людей постраждали в Києві, на Донеччині, Харківщині та Волині.

На місцях працюють усі служби.