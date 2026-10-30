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На Вінниччині судитимуть директора підприємства та посадовця Міноборони за підозрою у махінаціях з житлом для військових на 15,5 млн гривень.

Про це йдеться у пресрелізі відділу комунікації поліції Вінницької області.

За даними слідства, у 2017 році управління капітального будівництва та приватне підприємство уклали договір про будівництво у Вінниці багатоповерхових житлових будинків на землях оборонного призначення.

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“Під час реалізації проєкту 56-річний колишній т.в.о. начальника Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України не забезпечив проведення обов’язкової експертної грошової оцінки земельної ділянки, вартість якої мала враховуватися при визначенні частки житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, що підлягала передачі державі”, – зазначили правоохоронці.

Зазначається, що 52-річний керівник приватного підприємства, знаючи про цю вимогу, свідомо її проігнорував, подав документи на конкурс і став переможцем відбору забудовника. Надалі він також не ініціював проведення оцінки земельної ділянки.

Унаслідок вартість землі не була врахована при визначенні обсягу житла, яке забудовник мав передати Міністерству оборони України. Держава повинна була отримати 2,8 тис. кв. м житла.

Натомість фактично Міноборони передали 27 квартир загальною площею 1,3 тис. кв. м. Таким чином, держава недоотримала 1,5 тис. кв. м житла для військовослужбовців вартістю 15,5 млн гривень.

Дії колишнього т.в.о. начальника управління кваліфіковано, як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Директору приватного підприємства інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкції статей передбачають до 5 та до 12 років позбавлення волі відповідно, а за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – ще й конфіскацію майна.

Слідчі слідчого управління ГУНП за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону завершили розслідування та направили до суду обвинувальні акти.