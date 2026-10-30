Упродовж липня–вересня 2026 року задокументовано чотири випадки протиправних дій під час мобілізаційних заходів.

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У Чернівецькій області викрито п’ятьох військовослужбовців районного ТЦК та СП і правоохоронця, яких підозрюють у катуванні, незаконному позбавленні волі військовозобов’язаних та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про начальника одного з відділів районного ТЦК та СП на Буковині, чотирьох військовослужбовців центру та правоохоронця.

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За інформацією слідства, упродовж липня–вересня 2026 року задокументовано чотири випадки протиправних дій під час мобілізаційних заходів.

У липні в Мамаївцях військовослужбовці побили чоловіка, який намагався вийти з автомобіля, та проти його волі доставили до ТЦК, де утримували для подальшої мобілізації.

16 вересня в Чернівцях військовослужбовець одержав 5,5 тис євро за уникнення мобілізації чоловіка, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Гроші передала його мати, після чого чоловіка відпустили.

Того ж 16 вересня в Чернівцях іншого чоловіка за відмову пред’явити документи обприскали сльозогінним засобом та силоміць доставили до ТЦК. Він дістав легкі тілесні ушкодження.

30 вересня в Чернівцях затримали батька трьох дітей, який мав законну відстрочку. Дорогою йому погрожували пістолетом і щонайменше чотири рази вдарили в тулуб. Попри відстрочку, щодо чоловіка вживали заходів із мобілізації.

21 жовтня за процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону шістьом особам повідомлено про підозру.

За клопотанням прокурорів п’ятьох підозрюваних узято під варту, двох із них – без права внесення застави. Ще одному обрано домашній арешт. Начальника відділу ТЦК відсторонено від виконання службових обов’язків.