Сили спецоперацій ЗСУ провели засідку в тилу території РФ та захопили ворожі документи

Оператори 73-го морського центру Сил спецоперацій ЗСУ уразили противника, знищили автомобіль та захопили обладнання для безпілотників, радіостанції, зброю і важливі документи.
Про це повідомили у Силах спецоперацій в Телеграмі.
Військові подолали ворожі мінні загородження та зайшли в тил противника на території Росії. Там протягом кількох діб вони проводили розвідку й виявляли цілі для вогневого ураження.
Під час виконання завдання спецпризначенці помітили російських військових, які пересувалися автомобілем. Оператори оперативно відреагували та завдали вогневого ураження.
Після цього в автомобілі виявили обладнання для безпілотників, радіостанції, зброю та мобільні телефони. Також серед знахідок були бойові розпорядження, маршрути переміщення та списки особового складу противника.
Після успішної засідки оператори 73-го морського центру продовжили виконання завдання в тилу ворога.
- Сили спецоперацій ЗСУ здійснили найглибше ураження на території РФ за весь час повномашстабної війни. Українські підрозділи Deep Strike 9 вересня уразили два великих підприємства газоконденсатної промисловості Росії – Новоуренгойський та Пуровський заводи.