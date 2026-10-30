Сили спецоперацій ЗСУ провели засідку в тилу території РФ та захопили ворожі документи

Оператори ССО подолали мінні загородження та кілька діб проводили розвідку в тилу противника.

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Оператори 73-го морського центру Сил спецоперацій ЗСУ уразили противника, знищили автомобіль та захопили обладнання для безпілотників, радіостанції, зброю і важливі документи.

Про це повідомили у Силах спецоперацій в Телеграмі.

Військові подолали ворожі мінні загородження та зайшли в тил противника на території Росії. Там протягом кількох діб вони проводили розвідку й виявляли цілі для вогневого ураження.

Під час виконання завдання спецпризначенці помітили російських військових, які пересувалися автомобілем. Оператори оперативно відреагували та завдали вогневого ураження.

Після цього в автомобілі виявили обладнання для безпілотників, радіостанції, зброю та мобільні телефони. Також серед знахідок були бойові розпорядження, маршрути переміщення та списки особового складу противника.

Після успішної засідки оператори 73-го морського центру продовжили виконання завдання в тилу ворога.