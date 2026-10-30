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На Сумщині росіяни атакували безпілотниками цивільне підприємство. Є загибла та восьмеро поранених

Масштаб руйнувань поки що встановлюють. 

На Сумщині росіяни атакували безпілотниками цивільне підприємство. Є загибла та восьмеро поранених
Обстріл підприємства, Сумська область
Фото: Сумська ОВА

У Шосткинській громаді Сумської області внаслідок російської атаки на цивільне підприємство загинула 43-річна жінка. Ще восьмеро людей дістали поранення, одна з них перебуває у важкому стані.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Російські війська цілеспрямовано вдарили ударними безпілотниками по підприємству, де на момент атаки перебували працівники.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місці удару тривають рятувальна операція та ліквідація наслідків обстрілу. Масштаби руйнувань наразі встановлюють.

Григоров також повідомив, що під час атаки Сили оборони знищили частину російських безпілотників. Водночас загроза повторних ударів по громаді зберігається.

  • Напередодні російські війська обстріляли 14 населених пунктів Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, міномети та артилерію. Унаслідок атак поранення дістали четверо місцевих жителів: чоловіки віком 41 і 71 рік та жінки 54 і 62 років. Також пошкоджень зазнали житлові будинки й об'єкти інфраструктури.
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