​ГУР: У Криму окупанти навчають дітей керувати бойовими дронами

У тимчасово окупованому Криму росіяни залучають школярів і студентів до навчання з керування безпілотниками, використовуючи симулятори, реальні дрони та обладнання російської окупаційної армії. Паралельно в навчальних закладах проводять заняття зі стрільби, військової підготовки та поводження зі зброєю.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, наприкінці жовтня в Севастополі близько 50 дітей віком від 7 до 18 років пройшли до регіонального етапу змагань, організованих так званим "Движением первых" і федерацією перегонів дронів. Водночас у місті готують до керування безпілотниками студентів. Для цього використовують не лише навчальні симулятори, а й справжні дрони та техніку, яку застосовує російська армія.

Навчання безпілотних технологій є частиною ширшої мілітаризації дітей на окупованому півострові. Зокрема, у кримських школах проводять уроки зі стрільби, розбирання автомата Калашникова та стройової підготовки. До пропагандистських заходів залучають і учасників війни проти України.

За інформацією ГУР, для дітей організовують так звані військово-патріотичні квести за їхньої участі, а також змушують вивчати пісні російських виконавців, які підтримують пропаганду.

Учасників війни проти України також просувають на керівні посади в окупаційних адміністраціях, а в школах встановлюють меморіальні дошки на честь загиблих російських військових.