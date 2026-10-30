До проєкту DECODER залучені майже всі країни ЄС, а також Україна і Норвегія.

У Нідерландах і Латвії збудують два нові центри для тестування безпілотників.

Про це під час заходу НАТО у Ризі повідомив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, пише Euractiv.

За словами Домбровскіса, майданчики дозволять розробляти, випробовувати й оцінювати нові військові концепції та технології для наземних, морських і повітряних дронів в реальних операційних умовах. До 2027 року обидва об'єкти мають розпочати роботу.

Центр у Латвії розмістять на військовому полігоні Селонія поруч із полігонами НАТО, де фокусуватимуться на повітряних і наземних безпілотниках, а також на технологіях боротьби з ними. У Нідерландах осередком стане місто Схевенінген, де тестуватимуть морські дрони для захисту портів і безпеки морського дна.

Розробка відбувається в межах масштабного європейського проєкту DECODER, який покликаний закрити критичні прогалини ЄС у сфері оборони. Ініціатива вже отримала 60 млн євро фінансування. До проєкту залучені майже всі країни Євросоюзу, а також Україна і Норвегія. У майбутньому Європа планує створити ще більше подібних центрів для спільних навчань і закупівель.