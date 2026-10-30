Реалізація масштабної нафтової угоди між США і Венесуелою зіткнулася з труднощами

Компанія, яка розроблятиме родовища, накопичила борги перед підрядниками і стикається з нестачею кваліфікованих кадрів.

Президент США Дональд Трамп назвав угоду щодо венесуельської нафти найбільшою в історії, адже вона передає одній компанії 17 родовищ із запасами близько 64 млрд барелів.

Утім, реалізація домовленостей зіткнулася з проблемами, пише Reuters.

Компанія, яка отримала контракт, - маловідома North American Blue Energy Partners під керівництвом венесуельського бізнесмена Алехандро Бетанкура, щодо якого раніше США проводили розслідування про відмивання грошей. За умовами договору, США отримують 35% акцій материнської компанії та право купувати п'яту частину видобутку за собівартістю. Представники фірми обіцяють наростити видобуток нафти в чотири рази — до понад 1 мільйона барелів на добу.

Проте експерти, підрядники і нафтовики вважають такі плани малореалістичними. За їхніми словами, компанія накопичила борги перед підрядниками, стикається з нестачею кваліфікованих кадрів і намагається відновити занедбану інфраструктуру. Окрім того, заявлені Трампом обсяги запасів можуть бути перебільшеними, адже за 25 років дозволеної законом оренди реально розробити лише близько 10 млрд барелів. Колишній міністр енергетики Венесуели Умберто Кальдерон Берті заявив, що угода довго не протримається через брак досвіду і технічних можливостей компанії.

Наразі North American Blue Energy Partners намагається терміново набрати штат і залучає місцевих підрядників для проведення ремонтних робіт. Загальний видобуток нафти в країні тривалий час залишається на позначці 1,2 млн барелів на добу, а більшість непрацюючих свердловин потребують відновлення. Опозиційна лідерка Марія Коріна Мачадо зауважила, що договір не має достатньої прозорості, хоча тимчасова президентка Делсі Родрігес і представники Білого дому захищають цю угоду.

Серйозною перешкодою для фірми є також її репутація і проблеми з фінансуванням. Через минулі розслідування щодо Бетанкура компанія тривалий час не могла відкрити банківські рахунки. Проблеми виникають і у взаємодії з американською стороною. Коли перший танкер із нафтою прибув до Техасу, Трамп назвав цей вантаж подарунком, після чого компанія була змушена віддати відвантажену сировину безкоштовно, щоб підтвердити історичне значення угоди.