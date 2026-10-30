ЗМІ: Адміністрація Трампа тисне на Литву задля зняття європейських санкцій із білоруського калію

Адміністрація президента США Дональда Трампа чинить тиск на Литву з вимогою відкрити морський порт у Клайпеді для експорту білоруських калійних добрив.

США прагнуть зменшити залежність від поставок із Канади і знизити витрати для американських фермерів, пише Politico.

За даними європейських посадовців, спеціальний посланець США з питань Білорусі Джон Коул останніми тижнями проводить переговори з литовськими дипломатами щодо послаблення блокади. Обмеження діють у межах загальноєвропейських санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Втім, санкції ЄС потребують щорічного продовження, а Литва, яка на початку року перебере на себе головування в Раді ЄС, теоретично має право накласти вето на їхнє продовження у лютому. Попри це, країна залишається одним із найпослідовніших союзників України і противиться такому кроку.

Трамп заявив, що працює над великою угодою з Мінськом щодо купівлі калію за суттєво нижчою ціною. Але ця схема можлива лише за умови транзиту через балтійські порти — Клайпеду або Ригу. Зацікавленість Вашингтона білоруським калієм зросла через провал торговельних переговорів із Канадою, високі мита і зростання світових цін на добрива.

Водночас у Європі такі ініціативи сприймають із різким спротивом. Східноєвропейські дипломати наголошують, що не збираються поступатися тиску США, оскільки це зміцнить режим Лукашенка й дасть йому більше можливостей для репресій.

Натомість литовський прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс заперечив інформацію про тиск і запевнив, що переглядати санкційну політику не планують.