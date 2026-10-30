США готуються заборонити китайським телеком-компаніям доступ до американських телефонних номерів

Пекін у відповідь звинуватив Вашингтон у зловживанні поняттям національної безпеки для тиску на китайські підприємства.

США планують заборонити китайським телекомунікаційним компаніям прямий доступ до американських телефонних номерів задля національної безпеки та боротьби з шахрайськими дзвінками.

Американська Федеральна комісія зі зв'язку оголосила, що 19 листопада відбудеться голосування щодо відповідного проєкту рішення проти China Mobile, China Telecom, China Unicom та інших постачальників послуг через інтернет, пише Reuters.

Для таких фірм прямий доступ є значно дешевшим і дозволяє легше пропонувати додаткові функції. Голова комісії Брендан Карр заявив, що рішення зміцнить перший рядок оборони проти зловмисників і незаконних рободзвінків.

Тим часом міністерство закордонних справ Китаю виступило проти майбутньої заборони і звинуватило Вашингтон у зловживанні поняттям національної безпеки для тиску на китайські підприємства. Речник відомства Го Цзякунь зазначив, що країна вживатиме необхідні заходи для захисту своїх законних інтересів.

Комісія також планує заборонити інтернет-провайдерам використовувати обладнання компаній на кшталт Huawei чи ZTE, які становлять ризики для безпеки. До грудня 2028 року відомство хоче заборонити китайським лабораторіям тестувати американську електроніку і розглядає можливість скасувати прямі дозволи на номери для компаній із КНР.

Раніше США вже заблокували китайським операторам надання міжнародних послуг зв'язку, а серед інших можливих заходів розглядають заборону на підключення до американських мереж і роботу дата-центрів. Занепокоєння через китайський доступ до інфраструктури зросло після того, як у кінці 2024 року Вашингтон повідомив про кібершпигунство групи Salt Typhoon, яка викрала записи дзвінків та інколи проникала в телекомунікаційні компанії. У ФБР заявили, що загрози від цієї групи досі залишаються актуальними, а в липні до списку загроз національній безпеці додали каліфорнійську компанію Digitalsystem Technology через зв'язки з Китаєм.