​В Італії відбулися акції протесту, подекуди сталися сутички з поліцією

Понад два мільйони студентів і робітників вийшли на вулиці у більш ніж 60 містах Італії під час загального страйку, організованого профспілкою Usb.
Учасники акцій висловили протест проти високої вартості життя і військових конфліктів, передає агенція ANSA.
До протестів активно долучилися працівники портів у Генуї і Трієсті, які виступили проти транспортування зброї та заявили про готовність блокувати роботу.
У кількох великих містах демонстрації супроводжувалися напруженістю і сутичками з правоохоронцями. У Римі біля Колізею група протестувальників підпалила сміттєві баки й самокати, а також кидала пляшки і петарди в поліцію, після чого силовики застосували водомети.
У Віченці під час спроби заблокувати об'їзну дорогу виникли сутички, внаслідок яких поранення отримали четверо поліцейських і троє демонстрантів.
У Турині після сутичок на центральній площі поліція затримала п'ятьох осіб, а двох травмованих протестувальників госпіталізували.
- 24 жовтня в Турині, Римі та Болоньї відбулися протести проти зростання вартості життя, які супроводжувалися сутичками з поліцією. У Мілані демонстрації переважно минули мирно. Напередодні влада посилила заходи безпеки через ризик нових заворушень: до Мілана вирішили направити ще 500 військовослужбовців, а в центрі міста заборонили демонстрації.
- Раніше, 17-18 жовтня, наймасштабніші заворушення відбулися в Мілані, де під час сутичок із поліцією постраждали правоохоронці та демонстранти, а понад 50 людей затримали. Заворушення також охопили Турин, Болонью та Бергамо. Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні засудила погроми, наголосивши, що право на протест не виправдовує насильства.