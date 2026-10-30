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​В Італії відбулися акції протесту, подекуди сталися сутички з поліцією

Працівники портів у Генуї і Трієсті виступили проти транспортування зброї.

​В Італії відбулися акції протесту, подекуди сталися сутички з поліцією
протести в Італії 30 жовтня 2026 року
Фото: www.ansa.it

Понад два мільйони студентів і робітників вийшли на вулиці у більш ніж 60 містах Італії під час загального страйку, організованого профспілкою Usb. 

Учасники акцій висловили протест проти високої вартості життя і військових конфліктів, передає агенція ANSA

До протестів активно долучилися працівники портів у Генуї і Трієсті, які виступили проти транспортування зброї та заявили про готовність блокувати роботу.

У кількох великих містах демонстрації супроводжувалися напруженістю і сутичками з правоохоронцями. У Римі біля Колізею група протестувальників підпалила сміттєві баки й самокати, а також кидала пляшки і петарди в поліцію, після чого силовики застосували водомети. 

У Віченці під час спроби заблокувати об'їзну дорогу виникли сутички, внаслідок яких поранення отримали четверо поліцейських і троє демонстрантів. 

У Турині після сутичок на центральній площі поліція затримала п'ятьох осіб, а двох травмованих протестувальників госпіталізували.

  • 24 жовтня в Турині, Римі та Болоньї відбулися протести проти зростання вартості життя, які супроводжувалися сутичками з поліцією. У Мілані демонстрації переважно минули мирно. Напередодні влада посилила заходи безпеки через ризик нових заворушень: до Мілана вирішили направити ще 500 військовослужбовців, а в центрі міста заборонили демонстрації.
  • Раніше, 17-18 жовтня, наймасштабніші заворушення відбулися в Мілані, де під час сутичок із поліцією постраждали правоохоронці та демонстранти, а понад 50 людей затримали. Заворушення також охопили Турин, Болонью та Бергамо. Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні засудила погроми, наголосивши, що право на протест не виправдовує насильства.
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