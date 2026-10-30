​В Італії відбулися акції протесту, подекуди сталися сутички з поліцією

Працівники портів у Генуї і Трієсті виступили проти транспортування зброї.

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протести в Італії 30 жовтня 2026 року

Понад два мільйони студентів і робітників вийшли на вулиці у більш ніж 60 містах Італії під час загального страйку, організованого профспілкою Usb.

Учасники акцій висловили протест проти високої вартості життя і військових конфліктів, передає агенція ANSA.

До протестів активно долучилися працівники портів у Генуї і Трієсті, які виступили проти транспортування зброї та заявили про готовність блокувати роботу.

У кількох великих містах демонстрації супроводжувалися напруженістю і сутичками з правоохоронцями. У Римі біля Колізею група протестувальників підпалила сміттєві баки й самокати, а також кидала пляшки і петарди в поліцію, після чого силовики застосували водомети.

У Віченці під час спроби заблокувати об'їзну дорогу виникли сутички, внаслідок яких поранення отримали четверо поліцейських і троє демонстрантів.

У Турині після сутичок на центральній площі поліція затримала п'ятьох осіб, а двох травмованих протестувальників госпіталізували.