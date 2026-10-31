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Президент Навроцький скликає термінові консультації через ситуацію навколо Конституційного трибуналу у Польщі

Навроцький заявив про загрозу внутрішній безпеці країни.

Президент Навроцький скликає термінові консультації через ситуацію навколо Конституційного трибуналу у Польщі
Кароль Навроцький
Фото: X

Президент Польщі Кароль Навроцький скликає термінові консультації з парламентськими силами через загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу. 

Про це він повідомив на своєму офіційному сайті.

Навроцький назвав ці події силовим захопленням конституційного органу держави та закликав правоохоронців залишити територію трибуналу.

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"У зв'язку із загрозою внутрішній безпеці Республіки Польща я скликаю на сьогодні термінові консультації за участю представників парламентських сил із метою стабілізації політичної ситуації та відновлення конституційного порядку", – заявив президент.

Причиною конфлікту стала спроба змінити керівництво Конституційного трибуналу, органу, який перевіряє відповідність законів Конституції Польщі.

За даними польського видання Onet, 30 жовтня суддя Анна Корвін-Пйотровська оголосила, що тимчасово перебирає керівництво установою. Вона також відсторонила на місяць голову трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханського.

На тлі цих подій Навроцький достроково перервав політ до Сенегалу та повернувся до Польщі.

"У такий момент президент має бути в Польщі. Я скорочую свій рейс до Сенегалу. Я повертаюся", – заявив він.

Тривала політична суперечка навколо Конституційного трибуналу фактично паралізувала роботу установи.

Прем'єр-міністр Дональд Туск підтримав дії щодо зміни керівництва Конституційного трибуналу. За його словами, відновлення верховенства права після років правління партії "Право і справедливість" (PiS) є складним процесом, який потребує рішучих дій.

Раніше цього року Навроцький відмовився прийняти присягу в трьох із шести суддів, призначених парламентом. Водночас Свєнчковський не дозволяв суддям, обраним чинною парламентською більшістю, приступити до виконання обов’язків.

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