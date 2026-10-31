Іспанська влада може припинити залізничне сполучення Мадрида і Барселони

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив про можливість зупинки руху залізничною лінією Мадрид - Барселона після зіткнення швидкісних потягів у регіоні Толедо, що забрало життя щонайменше 69 осіб.

Як пише Bloomberg, наступного року заплановано реконструкцію найбільш завантаженої залізничної траси країни. Зазвичай на час робіт сполучення не припиняється, оскільки технічне обслуговування ведеться вночі та на вихідних.

Проте на тлі другої за рік катастрофи влада розглядає варіант повного припинення руху, що може залишити два найбільші міста Іспанії без прямих потягів упродовж одного-двох років. За словами міністра, окрім безпеки, йдеться також про пунктуальність та надійність перевезень.

Пуенте опинився під тиском через те, що поклав відповідальність за катастрофу у Толедо на помилку співробітника. Проте чиновник не має наміру йти у відставку і користується довірою прем'єр-міністра Педро Санчеза.