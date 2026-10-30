В Укрзалізниці попередили про можливі значні затримки потягів, що прямують до Дніпра та зворотно

Причиною є постійні ворожі атаки на вокзал і локомотиви.

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Потяги, що прямують із Дніпра та до Дніпра, можуть суттєво затримуватись через постійні ворожі атаки на вокзал і локомотиви.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

В компанії зазначили, що залізничники роблять усе можливе, щоб рух поїздів тривав, однак безпекова ситуація може впливати на час відправлення та прибуття.

"Просимо пасажирів стежити за оновленнями щодо руху поїздів на сайті УЗ Веземо: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/", - йдеться в повідомленні.

Під час поїздки можливі евакуації через повітряні загрози, тоді пасажирам необхідно негайно відійти від поїзда щонайменше на 200 метрів. На вокзалах важливо одразу перейти в укриття.