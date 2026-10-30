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В Укрзалізниці попередили про можливі значні затримки потягів, що прямують до Дніпра та зворотно

Причиною є постійні ворожі атаки на вокзал і локомотиви.

В Укрзалізниці попередили про можливі значні затримки потягів, що прямують до Дніпра та зворотно
наслідки російського обстрілу Дніпра 29 жовтня 2026 року
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

Потяги, що прямують із Дніпра та до Дніпра, можуть суттєво затримуватись через постійні ворожі атаки на вокзал і локомотиви.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

В компанії зазначили, що залізничники роблять усе можливе, щоб рух поїздів тривав, однак безпекова ситуація може впливати на час відправлення та прибуття.

"Просимо пасажирів стежити за оновленнями щодо руху поїздів на сайті УЗ Веземо: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/", - йдеться в повідомленні.

Під час поїздки можливі евакуації через повітряні загрози, тоді пасажирам необхідно негайно відійти від поїзда щонайменше на 200 метрів. На вокзалах важливо одразу перейти в укриття.

  • Ворог продовжив прицільно атакувати залізничний вокзал Дніпра. Постраждала жінка. На підземних площах вокзалу Дніпра розгорнули зони для тривалого перебування.
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