Дрони призначені для перехоплення, зокрема, російських БпЛА типу «Орлан», «Ланцет» та Supercam

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Тактичні FPV-перехоплювачі КТ-2, розроблені українсько-японською компанією «Курінь Технологій», стали доступними на маркетплейсі Brave1 Market. Про це повідомляє Defender Media.

На платформі можна знайти два варіанти безпілотників: КТ-2 DD, оснащений цифровою камерою для денного використання, та КТ-2 DT із тепловізійною камерою. Обидві модифікації, за даними виробника, є тактичними перехоплювачами, що призначені для ураження повітряних цілей, зокрема безпілотників типу «Орлан», «Ланцет» Zala та Supercam.

Згідно із заявленими характеристиками, тактичний радіус дії дронів сягає 20 км, максимальна швидкість — 220 км/год, а тривалість польоту — до 30 хвилин. Безпілотники здатні підійматися на висоту до 5000 метрів.

Перехоплювачі розробляли з урахуванням досвіду застосування на фронті. За даними компанії, ці безпілотники вже успішно перехоплювали цілі в реальних бойових умовах. Їхньою особливістю називають простоту та швидкість розгортання, а конструкцію адаптовано для масового виробництва. Комерційний запуск перехоплювачів відбувся наприкінці квітня 2026 року.

Ціна КТ-2 DD із денною камерою становить понад 44 тисячі гривень, тоді як модифікація КТ-2 DT із тепловізором коштує 73 тисячі гривень. Придбати обидві моделі можна в межах програми є-Бали.

Нагадаємо, у вересні японська компанія Terra Drone придбала 50% українського виробника безпілотників «Курінь технологій» за $3,5 млн. У Terra Drone планують поєднати досвід «Курінь технологій» у розробці та застосуванні перехоплювачів із власними технологіями автономного управління на основі штучного інтелекту, можливостями масового виробництва та досвідом міжнародного розгортання.