На Буковині 15-річний підліток дістав вогнепальне поранення біля стрільбища

У Вижницькому районі Чернівецької області 15-річний підліток отримав вогнепальне поранення, коли перебував поблизу місця проведення навчальних стрільб. Правоохоронці перевіряють дотримання правил безпеки.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

29 жовтня 15-річного хлопця з вогнепальним пораненням госпіталізували до травматологічного відділення одного з медзакладів області. За попередньою інформацією, він перебував неподалік від місця, де проводили навчальні стрільби.

Підлітка прооперували. Наразі він залишається в лікарні, його життю нічого не загрожує.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють причини та обставини травмування дитини, а також перевіряють дотримання правил безпеки під час стрільб.

Кримінальне провадження розпочали за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило вогнепальне поранення неповнолітнього. Санкція статті передбачає службове обмеження або тримання в дисциплінарному батальйоні на строк до двох років чи позбавлення волі на строк до трьох років.