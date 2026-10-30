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На Буковині 15-річний підліток дістав вогнепальне поранення біля стрільбища

Хлопця госпіталізували та прооперували.

На Буковині 15-річний підліток дістав вогнепальне поранення біля стрільбища
Медична швидка допомога
Фото: EPA/UPG

У Вижницькому районі Чернівецької області 15-річний підліток отримав вогнепальне поранення, коли перебував поблизу місця проведення навчальних стрільб. Правоохоронці перевіряють дотримання правил безпеки.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

29 жовтня 15-річного хлопця з вогнепальним пораненням госпіталізували до травматологічного відділення одного з медзакладів області. За попередньою інформацією, він перебував неподалік від місця, де проводили навчальні стрільби.

Підлітка прооперували. Наразі він залишається в лікарні, його життю нічого не загрожує.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють причини та обставини травмування дитини, а також перевіряють дотримання правил безпеки під час стрільб.

Кримінальне провадження розпочали за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило вогнепальне поранення неповнолітнього. Санкція статті передбачає службове обмеження або тримання в дисциплінарному батальйоні на строк до двох років чи позбавлення волі на строк до трьох років.

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