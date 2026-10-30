У Полтаві внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. На місці удару рятувальники ліквідували пожежі/
Про це повідомили у ДСНС України.
Внаслідок атаки пошкоджений гаражний кооператив. Будівля одного з гаражів зазнала часткових руйнувань, там виникла пожежа. Також загорівся легковий автомобіль.
Очільник Полтавської ОВА зазначив, що постраждали двоє чоловіків 71 та 73 років. Один з них отримав травми середньої тяжкості, його ушпиталили. Іншому медики надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
Рятувальники загасили займання та завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки.