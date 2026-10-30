Через обстріл пошкоджений гаражний кооператив, виникли пожежі в гаражі та легковому автомобілі.

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У Полтаві внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. На місці удару рятувальники ліквідували пожежі/

Про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок атаки пошкоджений гаражний кооператив. Будівля одного з гаражів зазнала часткових руйнувань, там виникла пожежа. Також загорівся легковий автомобіль.

Очільник Полтавської ОВА зазначив, що постраждали двоє чоловіків 71 та 73 років. Один з них отримав травми середньої тяжкості, його ушпиталили. Іншому медики надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Рятувальники загасили займання та завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки.