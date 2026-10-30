Суд визнав винним у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовця збройних сил РФ і заочно призначив йому 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила Київська облпрокуратура.

Засуджений — сержант і старший розвідник розвідувального батальйону 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, який брав участь в окупації Київської області.

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За даними слідства, 29 березня 2022 року в окупованому селі Андріївка Бучанського району засуджений разом із іншими окупантами зупинив на вулиці жителя. Чоловік був у цивільному одязі, беззбройний і не становив жодної загрози. Погрожуючи зброєю, росіяни привезли його до одного з місцевих будинків.

На місці військовий приставив до голови потерпілого пістолет і вимагав зізнатися у причетності до ЗСУ й повідомити місця розташування українських підрозділів. Не отримавши інформації, засуджений завдав чоловікові близько десяти ударів пістолетом по голові й погрожував вбивством.

Після катувань потерпілого зачинили в гаражі, де він під погрозою зброї перебував три доби — з 29 до 31 березня 2022 року, поки його не звільнив інший житель.

Правоохоронці зібрали показання свідків, провели впізнання за фотографіями, слідчі експерименти та огляд місця події. Дії російського військового кваліфікували як жорстоке поводження з цивільним населенням.