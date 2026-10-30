У Дніпрі і Дніпровському районі ввели екстрені відключення

За командою Укренерго ввели екстрені відключення у Дніпрі і Дніпровському районі.
Про це повідомила ДТЕК.
«Енергетики працюють другу добу, але відновити електропостачання у повному обсязі поки не вдасться. Ситуацію ускладнюють повторні атаки по енергообладнанню», - заявили у компанії.
Як відомо, під час екстрених відключень графіки не діють.
- Після російських обстрілів на Дніпропетровщині виникли масштабні перебої з електропостачанням. Вранці 30 жовтня екстрені відключення запровадили у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та частині Павлоградського району. За інформацією ДТЕК, внаслідок атак серйозно пошкоджено енергетичне обладнання.
- Згодом голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що електропостачання вдалося відновити більшості абонентів, однак без світла залишалися понад 200 тисяч споживачів. Відновлювальні роботи тривали.