У Дніпрі і Дніпровському районі ввели екстрені відключення

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За командою Укренерго ввели екстрені відключення у Дніпрі і Дніпровському районі.

Про це повідомила ДТЕК.

«Енергетики працюють другу добу, але відновити електропостачання у повному обсязі поки не вдасться. Ситуацію ускладнюють повторні атаки по енергообладнанню», - заявили у компанії.

Як відомо, під час екстрених відключень графіки не діють.