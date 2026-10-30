Зеленський відвідає Туреччину на запрошення Ердогана

Лідери говоритимуть, зокрема, про війну з РФ.

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Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Туреччини на запрошення свого колеги Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомив керівник Директорату комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран на платформі Х.

Переговори відбудуться в Стамбулі. Сторони обговорять кроки для подальшого розвитку двосторонньої співпраці між Туреччиною й Україною.

Також серед головних тем зустрічі будуть російсько-українська війна, безпекова ситуація в Чорному морі та інші ключові регіональні й міжнародні події.